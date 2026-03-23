Maia Sandu a comentat cazul educatoarei de la Hîncești care a murit și spune că este un eșec al PAS Hîncești. Totodată, șefa statului a subliniat că nu există niciun interes de a mușamaliza acest caz, chiar dacă suspectul principal din dosar a făcut parte din echipa partidului de la guvernare.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Este o mare nenorocire că această femeie nu a fost ajutată de nimeni. Este un eșec al echipei PAS Hîncești pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă n-a știut despre situație. Este un eșec al comunității de la Hîncești. Mă refer la colegi, prieteni. Și faptul că nimeni din această comunitate n-a văzut, mi-e greu să cred”.

În acest context, președintele a venit cu un mesaj către femeile care se confruntă cu violență în familie: „Să cereți ajutor. Dacă nu aveți încredere în instituțiile locale, adresați-vă la cele naționale. Dacă nu aveți încredere în stat, adresați-vă organizațiilor non-guvernamentale. Există mai multe surse de unde puteți să vă informați. În toată țara asta o să se găsească un om de treabă care să vrea să ajute”.

Totodată, președintele s-a adresat și către societate: „Vă spun cu toată responsabilitatea: Ne dorim să se facă lumină și dreptate. În toate cazurile care s-au întâmplat am insistat și am văzut că anchetele s-au făcut corect. Nu există niciun interes de a mușamaliza cazul și nu contează că suspectul a fost parte a partidului de la guvernare: Oamenii care au informații adevărate, reale ar trebui să colaboreze cu ancheta, iar din informțiile pe care le am nu se există doritori de a vorbi”.

Despre cazul educatoarei din Hîncești, care a fost găsită fără suflare pe 3 martie, s-a aflat abia pe 8 martie, iar pe internet au apărut mai multe postări în care se vorbește despre faptul că femeia ar fi fost victima abuzului din partea soțului său.

Citeste si : Moartea unei educatoare din Hîncești a îngrozit întreaga țară. Activiștii vorbesc despre un posibil femicid: „Nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu”

Cazul a generat un val de reacții, iar în urma scandalului soțul ei și-a dat demisia din funcția pe care o avea în cadrul Consiliului Raional Hîncești și a fost exclus din rândurile partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate.

Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a respins acuzațiile și susține că soția sa ar fi suferit de depresie și că se afla sub supravegherea medicilor psihiatri.

Citeste si : Prima reacție a soțului educatoarei din Hîncești: „Resping categoric insinuările potrivit cărora aș fi exercitat violență asupra soției mele." Ce spune acesta despre tentativa trecută de suicid a femeii