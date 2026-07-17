Alexandru Gasnaș a fost numit în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. Un decret în acest sens a fost semnat de președintele Maia Sandu.

„În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la factorii de risc pentru sănătatea copiilor și a tinerilor”, se arată în comunicatul instituției prezidențiale.

Cine este Alexandru Gasnaș

Alexandru Gasnaș este medic neurolog, doctor în științe medicale și conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. El este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Sănătății în viitorul Guvern.

Gasnaș are o experiență de mai mulți ani în domeniul medical, fiind specializat în neurologie, epileptologie și boli interne. Înainte de a intra în administrația publică, acesta a condus Departamentul de Neurologie, Epileptologie și Boli Interne din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, unde a fost implicat în activitatea clinică și în dezvoltarea serviciilor medicale.

În anul 2023, Alexandru Gasnaș a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății, funcție în care s-a ocupat de mai multe domenii, inclusiv de implementarea proiectelor din sănătate și dezvoltarea serviciilor pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale. Ulterior, acesta a activat în calitate de consilier în domeniul sănătății în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

În cariera academică, Gasnaș este conferențiar universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”, unde a desfășurat activități didactice și de cercetare în domeniul neurologiei.