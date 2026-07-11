Președintele Maia Sandu susține o conferință de presă, după consultările politice cu PAS. Vasile Tofan este prezent la Președinție.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „În calitate de președinte, pornind de la obiectivele Republicii Moldova, a decis desemnarea lui Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Conform Constituției, candidatul desemnat urmează să ceară în 15 zile, votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate și pentru componența. Îi urez succes.

Totodată, președintele a menționat care sunt sarcinile pricipale ale acestei guvernari:

-asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor ca să realizăm integrarea europeană în UE în următorii ani;

-consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general;

-repornirea economiei ca să putem să creștem standardele de viață ale tuturor cetățenilor.

Candidatul desemnat a făcut primele sale declarații, menționând că este onorat și este nerăbdător să muncească.

Vasile TOFAN, CANDIDAT DESEMNAT PENTRU FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU AL RM: „Este o mare, mare onoare să stau aici. Nu o văd ca o realizare, o linie în CV, o văd ca o mare responsabilitate. Trebuie să recunosc că sunt absolut copleșit de această responsabilitate. O să fac tot ce stă în putințele mele ca să mă ridic la nivelul așteptărilor moldovenilor. Am intenția să trec la lucru cât mai repede posibil. Sunt un om muncitor și vreau să-mi dedic toată energia ca să fac viața moldovenilor mai bună”.