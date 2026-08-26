Acum 35 de ani, în sala Președinției, s-a luat o decizie care avea să schimbe cursul istoriei Republicii Moldova. Atunci, deputații primului Parlament au votat Declarația de Independență, iar astăzi s-au reunit pentru a-l celebra, alături de actualii conducători ai țării și de personalități care au contribuit la consolidarea statului independent. Membrii Partidul socialistilor au boicotat evenimentul solemn.

27 august 1991 a rămas în istorie ziua în care Republica Moldova și-a afirmat, prin votul Parlamentului, dreptul de a-și decide singură destinul.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Evenimentul are loc în sala cu o puternică conotație istorică din clădirea președinției. Anume aici, acum 35 de ani s-a votat declarația de independență a Republicii Moldova, moment care a schimbat pentru totdeauna cursul țării noastre.”

Deputații din primul parlament, prezenți la eveniment au vorbit despre emoțiile și responsabilitatea resimțite pe 27 august 1991, atunci când au luat una dintre cele mai importante decizii din istoria țării.

Alexandru ARSENII, DEPUTAT ÎN PRIMUL PARLAMENT: „Acum 35 de ani, în această sală, iar afară – poporul suveran în Marea Adunare Națională, a proclamat independența”.

Ștefan URÎTU, DEPUTAT ÎN PRIMUL PARLAMENT: „Setea aceasta de libertate era în fiecare cetățean al Republicii Moldova.”

Ion HADÎRCĂ,DEPUTAT ÎN PRIMUL PARLAMENT: „Împreună cu Doina și Ion Aldea Teodorovici, am cântat Suveranitatea, fiind convinși de rostul înălțării la rang de simbol al sentimentului sfânt, dar umilit până atunci, al demnității naționale”.

La eveniment au fost prezenți și președintele țării, Maia Sandu, dar și președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Domniile voastre au pus bazele, iar de datoria noastră este să le consolidăm și să dezvoltăm Republica Moldova. Independența este a noastră, a tuturor, să ne bucurăm de ea, să o protejăm și să ținem la ea de la mic la mare”.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii, pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană”.

Semnarea și adoptarea Declarației de Independență au marcat desprinderea țării noastre de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova.