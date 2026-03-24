Fostul vicepremier Victor Osipov ar fi fost reținut de PCCOCS fiind bănuit de abuz de putere sau abuz de serviciu, transmite Ziarul de Gardă. Am încercat să confirmăm informația de la responsabilii de la PCCOCS, însă nu ne-au răspuns la apel.

Potrivit ZdG, Osipov a fost reținut de PCCOCS azi, în jurul orei 19:00, iar ulterior a fost plasat în Izolatorul de Detenție Provizorie al Direcției de Poliție. Acesta ar fi fost reținut în același dosar în care a fost reținut astăzi fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi.

„Pe linga fostul deputat din Legislativul care-și încheiase mandatul în 2019, procurorii PCCOCS au reținut în același dosar și un fost vicepremier din aceeași perioadă, cu statut de învinuit pentru abuz de serviciu”.

Cine este Victor Osipov?

Victor Osipov este un politician din Republica Moldova și a deținut funcția de viceprim‑ministru pentru Reintegrare, responsabil cu dosarul reglementării conflictului transnistrean, în două perioade: din 25 septembrie 2009 până în 14 ianuarie 2011 în Guvernul Filat și din 18 februarie 2015 până în 20 ianuarie 2016 în Guvernele Gaburici și Streleț.

A participat la negocieri și dialoguri oficiale cu organizații internaționale și părți implicate în procesul de reintegrare a teritoriului Republicii Moldova.

Pe plan politic intern, Osipov a fost și prim‑vicepreședinte al Alianței „Moldova Noastră”, iar după un scurt retragere din politică în 2011 s‑a reîntors în funcții publice în anii următori.