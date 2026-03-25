Astăzi are loc o nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc. Fostul lider PD a fost adus în fața instanței.

UPDATE 11:20 „Leancă participa la toate ședințele FMI. Leancă spune că cel mai important document de eliberare a emisiunilor a fost raportul FMI și Banca Națională, cu nouă luni înainte de pretinsa inițiativă a mea de a propune emisiunea de garanții.”

UPDATE 11:10 „În rechizitoriu au dispărut multe elemente”. Plahotniuc a acuzat procurorul ca s-a manipulat cu unele declarații și probe.

UPDATE 11:00 El spune că nu a promovat emiterea de garanții la Banca de Economii, care au dus la privatizarea băncii și el nu era implicat în luarea deciziilor și nu a participat la ședințe unde s-a luat această decizie.

UPDATE 10:38 Face declarații despre faptul ca el ar fi deținut si fraudat cele trei bănci:

„Ilan Șor a fost președintele Consilului de Administrație la Banca de Economii, după ce minoritarii au primit controlul. Obstacole nu au avut când au preluat controlul băncii. Unde am putut eu să mă implic și să ajut?! Ei au decis pe cine să voteze. Chiar dacă Șor nu era președinte și nici membru, posibilitățile lui de a opera în banca nu se schimbă pe nimic. Pentru a da indicații nu era nevoie să fie membru, avem exemplu Unibanck."

UPDATE 10:18 Vlad Plahotniuc spune că nu exista probe relevante care să demonstreze vinovăția lui pe capătul de acuzare - crearea și conducerea unei grupări criminale:

„Până la moment nu s-a demonstrat prezența acestei grupări criminale, structura, locul și nu s-a demonstrat rolul meu de lider în această grupare criminală.”

UPDATE 10:05 Întrebat cum comentează faptul că procurorii cer 25 de ani de închisoare, acesta a spus că nu este de acord pentru că lipsesc probe.

Citeste si : Cum reacționează Vlad Plahotniuc la solicitarea procurorilor de a-l condamna la 25 de ani de închisoare: „Se încearcă compensarea lipsei totale de probe” - VIDEO

UPDATE 10:03 Fostul lider PD a fost adus în fața instanței.

Încă 30 de zile de arest

Săptămâna trecută, magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au prelungit arestul lui fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, pentru încă 30 de zile. Procurorul de caz a susținut că prelungirea măsurii preventive este necesară pentru că există în continuare riscul ca Vlad Plahotniuc să încerce să se eschiveze. Mai ales acum când dosarul este la final.

Citeste si : Procurorul avertizează că prelungirea arestului lui Plahotniuc este necesară pentru a preveni orice încercare de a se eschiva: „Pentru a garanta o eventuală executare a unei sentințe” - VIDEO

La ședința din 26 februarie, martorul secret al procurorilor în dosarul frauda bancara episodul Vlad Plahotniuc a descris modul în care acesta ar fi transferat prin companii off-shore din Cipru și SUA, zeci de milioane de dolari proveniți din furtul miliardului. Cum fostul lider PD și-a cumpărat un iaht de lux, un hotel în Spania, dar și un avion privat. Au fost citite mărturiile martorului sub acoperire, care este o femeie din anturajul lui Vlad Plahotniuc.

Citeste si : Dosarul fraudei bancare: martorul secret a descris în detaliu cum Plahotniuc ar fi transferat zeci de milioane prin companii offshore și și-a cumpărat iaht, avion privat și hotel în Spania – VIDEO

Fostul lider PD a fost adus în țară pe 25 septembrie, după șase ani de fugă de justiția din Republica Moldova. Acesta este cercetat în cinci dosare, însă doar frauda bancară a ajuns în instanță. În acest episod el este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, acuzații pe care le neagă.

Citeste si : Dosarul lui Plahotniuc se apropie de final: Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu - audiat prin videoconferință. De ce Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii - VIDEO