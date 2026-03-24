Maestrul Nicolae Botgros pleacă din Parlament. Acesta și-a depus mandatul de deputat. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către acesta.

„Motivul e foarte clar, eu nu pot și acolo și acolo. Chiar dacă se vorbește că cântând noi facem politică, facem artă, asta nu e corect, asta e amăgeală. Politica e cu totul altceva, e aparte, un lucru care nu putem sa îl legăm. Eu am fost un om politic pentru a ajuta, la rugămintea doamnei președinte, la rugămintea oamenilor", a explicat dirijorul.

Întrebat dacă i s-a solicitat să renunțe la mandat, acesta a spus că decizia îi aparține și nimeni nu i-a cerut nimic.

Deși anterior spunea că nu va lipsi la nicio ședință a Parlamentului, pe 12 martie, înaintea de ședința Parlamentului, Nicolae Botgros a spus că stă la dubii dacă rămâne sau nu deputat în Parlament. Acesta a declarat că nu se simte în apele sale în această funcție și va rămâne fidel doar muzicii.

„Voi vedea ce voi face. Nu pot să ascund, vă spun sincer, nu mă simt chiar în apele mele aici. Când e scena mare, când vezi oamenii, publicul, te simți om și te simți la locul tău. Eu mă simt aici un pic altfel. Eu vreau să mulțumesc președintelui Parlamentului Igor Grosu pentru că mă înțelege”, a spus Nicolae Botgros atunci.

Citeste si : Deputații nu pot fi plătiți pentru alte activități: Nicolae Botgros, dirijor și parlamentar PAS, în atenția publică pentru compatibilitatea mandatului cu cariera artistică - VIDEO