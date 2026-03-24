Mohamed Salah și-a anunțat în mod oficial despărțirea de Liverpool. Jucătorul egiptean a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care anunță că va pleca de la clubul de pe Anfield, acolo unde a avut cele mai mari performanțe ca fotbalist, la sfârșitul acestui sezon, transmite eurosport.ro.

Mohamed Salah este, fără dar și poate, cel mai important fotbalist al lui Liverpool în ultimii ani. Egipteanul a anunțat azi că acesta e ultimul lui sezon pe Anfield și, chiar dacă nu mai pare jucătorul de altădată, fanii nu voiau să audă această veste.

Stagiunea lui Salah este una mult sub ceea ce a arătat egipteanul în ultimii ani, cu doar 10 goluri în toate competițiile (în 34 de partide). Mo Salah va împlini 34 de ani vara viitoare şi avea contract cu Liverpool până în 2027, dar multe voci susţineau deja că acesta va fi ultimul său sezon la formaţia de pe Anfield.

"Bună tuturor. Din păcate, a venit ziua. Aceasta e prima parte din mesajul meu de rămas bun. O să o părăsesc pe Liverpool la finalul sezonului.

Vreau să încep prin a spune că nu îmi imaginam cât de profund va deveni acest club și acest oraș pentru mine. Liverpool nu e doar un club de fotbal. E pasiune. E istorie. E spirit. Nu pot explica în cuvinte cuiva care nu face parte din acest club

Am câștigat împreună cele mai importante trofee și am luptat împreună în cele mai grele momente din viața noastră.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest club pe toată durata călătoriei mele aici., în special coechipierilor de pe teren, din trecut sau din prezent. Și fanilor. Pentru voi nu am destule cuvinte. Felul în care am fost susținut de-a lungul celor mai frumoase momente din cariera mea și felul în care ați fost lângă mine în cele mai grele momente e ceva ce nu voi uita niciodată. Voi purta asta cu mine mereu.

Să pleci nu e niciodată ușor. Mi-ați oferit cele mai frumoase momente din viața mea. Voi fi mereu unul dintre voi. Acest club va fi mereu casa mea și a familiei mele. Vă mulțumesc pentru tot. Datorită vouă, nu voi merge niciodată singur", a spus Mo Salah în clipul postat pe X.

Liverpool confirmă despărțirea de Mohamed Salah

Mohamed Salah a bătut palma cu Liverpool pentru a încheia colaborarea, punând astfel punct unei perioade de aproape un deceniu petrecute pe Anfield. Fotbalistul a ținut ca vestea să fie făcută publică rapid, dorind ca suporterii să afle direct și fără incertitudini ce urmează pentru el, ca semn de respect pentru susținerea oferită de-a lungul anilor.

"Transferat de la AS Roma în vara anului 2017, numărul 11 s-a impus categoric ca unul dintre cei mai mari jucători din istoria clubului Liverpool, ajutând echipa să câștige două titluri în Premier League, Champions League, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa Europei, FA Cup și două Cupe ale Ligii, precum și o Supercupă a Angliei (FA Community Shield).

Cele 255 de goluri marcate în 435 de apariții până în prezent îl plasează pe egiptean pe locul al treilea în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai clubului, acesta câștigând Gheata de Aur a Premier League de patru ori, pe lângă numeroase alte distincții individuale. Având încă multe obiective pentru care să lupte în acest sezon, Salah este pe deplin concentrat pe obținerea celui mai bun rezultat posibil în această campanie pentru Liverpool; prin urmare, momentul pentru a-i celebra pe deplin moștenirea și realizările va veni mai târziu în acest an, când își va lua rămas bun de la Anfield", se arată în comunicatul echipei de pe Anfield.

Mohamed Slaah și cifrele sale impresionante

Mohamed Salah și-a construit drumul spre fotbalul mare în Egipt, la Al Mokawloon, înainte de a ajunge în Europa în 2012, când a semnat cu FC Basel, alături de care a cucerit două titluri de campion. În 2014 a făcut pasul la Chelsea, însă perioada din Anglia nu a fost una reușită, motiv pentru care și-a relansat cariera în Italia, mai întâi la Fiorentina, iar apoi la AS Roma.

Explozia adevărată a venit după transferul la Liverpool în 2017, unde, sub conducerea lui Jurgen Klopp și ulterior a lui Arne Slot, a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. A câștigat atât Premier League, cât și UEFA Champions League, alături de multiple distincții individuale, fiind de mai multe ori golgheterul campionatului. De altfel, este în prezent cel mai prolific marcator african din istoria Premier League.

Pe Anfield, Salah a adunat cifre impresionante: 255 de goluri și 122 de assisturi în 435 de apariții oficiale pentru "cormorani". Chiar și după anunțul despărțirii, a continuat să fie o piesă de bază în echipă în sezonul actual.