Naționala de până la 20 de ani a Moldovei încheie cu o victorie stagiul de pregătire din Azerbaidjan. La Gabala, pe terenul azerilor, tricolorii mici au învins selecționata gazdă cu 1 la 0, iar golul victoriei a fost marcat de Vadim Bejenaru în minutul 84.

Pentru atacantul de la Paradiso, din Elveția, a fost un moment important într-o acțiune în care selecționerul Serghei Cleșcenco a testat mai mulți jucători ai generației 2007. Acesta a fost al doilea amical pentru micii tricolori.

Anterior elevii lui Cleșcenco au pierdut în fața Japoniei, cu 0 la 1, după un gol primit în minutul 90+3. Meciurile cu Japonia și Azerbaidjan au fost programate pentru a oferi staffului tehnic o imagine cât mai clară asupra lotului Under 20.

Înaintea cantonamentului, Serghei Cleșcenco explica faptul că stafful tehnic a urmărit jucători de la mai multe cluburi din țară și din străinătate, iar aceste partide au reprezentat o oportunitate de a-i vedea în condiții internaționale și de a pregăti următoarea etapă pentru naționala de tineret.

