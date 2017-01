A trecut un an de la devastatorul incendiu produs in cafeneaua La Soacra in urma caruia patru oameni au murit, dar nici acum nu s-a facut lumina in acest caz. Administratorii si cativa functionari au fost condamnati de prima instanta, in timp ce altii au fost achitati. Un lucru e clar, dar nici acesta nu e dovedit pana la capat - faptul ca toti acei oameni au fost ucisi de coruptie si iresponsabilitate. [...]