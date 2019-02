10 din cei 26 de interpreti de la noi care isi doresc sa junga pe scena de la Eurovision au trecut de auditiile live. In etapa preselectiei nationala vor concura interpreti precum Diana Brescan, Maxim Zavidia si Aurel Chirtoaca - VIDEO

Interpreti cunoscuti, consacrati sau care abia isi fac loc pe scena muzicii autohtone, au luptat pentru un bilet in editia nationala Eurovision.

Unii sustin ca au trecut prin foc si para ca sa ajunga la auditii. Marcela Scripcaru, venita tocmai de la Londra, spune ca zborul i-a fost anulat de trei ori din cauza conditiilor meteo. Ajunsa abia dimineata in tara, interpreta spune ca are toti asii in maneca pentru a fi favorita.

Marcela SCRIPCARU: ”Un compozitor englez a scris aceasta piesa, mi-a oferit-o cadou. Daca imi dau o sansa sa fiu in finala le voi arata ca eu voi fi castigatoarea.”

Altii au stat la pat zile la rand cu laringita. Dorinta de a participa a fost insa mai puternica decat raceala.

Maxim ZAVIDIA: ”Bine ca nu am avut febra 38 ca ziua trecuta. E greu sa canti...”

Concurentii spun ca au cheltuit bani grei pentru piesele lor.

Maxim ZAVIDIA: ”Am o piesa foarte buna la compozitori din Europa. 01:45- Costa mult? 02:40 Foarte mult costa, de la o mie pana la cinci mii de euro.”

Aurel CHIRTOACA: ” -Ce parere ai de participantul Frantei? -Pe Europa nu o mai miri. Oricum castiga piesa, originalitatea.”

Daca unii au platit compozitori straini, altii si-au scris chiar ei piesele. Iurii Sadovnic spune ca a vrut sa reuneasca formatia Legenda.



Iurii SADOVNIC: -”M-am gandit daca cant despre haiducie, de ce sa nu cant despre un haiduc englez. Eu sunt nebunul cu ideile, cu versurile.”

Chiar daca li s-a spus sa vina doar cu vocea si piesa, unii interpreti nu au uitat de tinuta vestimentara: rochii clasice, tocuri inalte si culori care sa-i puna in evidenta.

”Avem un stilist, ea alege totul pentru noi. -Ai aici si o petricica. -Asta e stilul nostru. Noi cand evoluam am foarte multe pietre.”

Chiar si asa, concurentii stau pe ganduri cand sunt intrebati.

”-Daca Moldova castiga concursul international, unde l-ai organiza? -La noi? Cred ca la Rascani in vale. Sa arat la toata lumea cum se traieste in Moldova.”

"Eu sunt din Leova, ar fi bine sa facem acolo.”

Juratii nu au ramas foarte multumiti de prestatiile artistilor.

Cristina SCARLAT: -”Foarte trist deocamdata. La capitolul muzica mai complicat de vorbit, dar au fost cateva prezente foarte bune. -Ce le lipseste? -De toate, inspiratie. Sunt si greseli la prezente care au gresit adresa.”

Eurovision Song Contest 2019 va avea loc in Israel, dupa ce Netta Barzilai a castigat editia de anul trecut. Marea finala va fi pe 18 mai. Moldova va evolua anul acesta in a doua semifinala a concursului, impreuna cu Romania si Rusia si va iesi pe scena a cincea.