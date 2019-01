10 raspunsuri pe care vrei sa le afli despre un job la Kaufland

Cu siguranta noutatile despre aparitia magazinelor Kaufland in Chisinau ti-au starnit curiozitatea si te-au facut sa-ti pui intrebari despre cum ar fi experienta de a avea un loc de munca in cadrul unei asemenea companii. Cu aceasta ocazie, am adunat si pus laolalta 10 intrebari la care ai vrea sa stii raspunsul, pentru a te incuraja sa faci acel prim pas care iti poate schimba cursul vietii.