102 candidati au fost inregistrati pe circumscriptiile uninominale din tara. O parte din cei care au ocupat pana acum posturi publice au si degrevat din functiile pe care le ocupau - VIDEO

Alexandrin Patron a emigrat acum 5 ani in SUA, unde a muncit in calitate de sofer de camion, iar acum a ajuns in fruntea unei companii de telecomunicatii cu 300 de angajati. Acesta va lupta cu alti 13 candidati pentru circumscriptia SUA si Canada, daca toti vor fi inregistrati.

Alexandrin PATRON, CANDIDAT CIRCUMSCRIPTIA NR 51: “Am colectat deja peste 300 de semnaturi. Consider ca diaspora din America de Nord merita sa fie reprezentata de cineva de acolo, care a trait acolo.”

Astazi CEC-ul a respins contestatia depusa de democratul Mihail Stratulat, dupa ce grupul de initiativa al medicului nu a fost inregistrat din cauza unor nereguli depistate in actele cu semnaturile adunate de el.

Chiar si asa, pediatrul mai are o sansa. Acesta aduna acum alte semnaturi dupa ce si-a inscris cel de-al doilea grup de initiativa. Tot astazi, Maia Sandu a anuntat ca a colectat semnaturile necesare si le-a depus la CEC, pentru ca sa fie acceptata pe circumscriptia din Europa de Vest.

Intre timp, guvernul Filip ramane fara sase membri dupa ce acestia s-au inregistrat in cursa electoarala. Pana in prezent au fost suspendati din functie ministrul Educatiei, Monica Babuc, ministrul Sanatatii Silvia Radu, ministrul de interne Alexandru Jizdan, cel al agriculturii Nicolae Ciubuc, dar si viceprim-ministrul pentru Integrare, Cristina Lesnic.

Asta doarece protrivit legii, din ziua inregistrarii cei cu functii publice sunt obligati sa-si suspende activitatea, iar atributiile lor le revin adjunctilor.

Exceptie face doar premierul, care are dreptul sa ramana in functie. Si-au parasit fotoliile si mai multi primari printre care si cel de Orhei, Ilan Sor care este condamndat in dosarul fraudelor de la BEM. Mai mult, primaria de acolo ramane si fara vicepremarii Reghina Apostolova si Valerian Cristea care si-au suspendat activitea temporar in conditiile in care ieri CEC a inregsitrat partidul in cursa electorala.