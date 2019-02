11 angajati ai Centrului de Sanatate Publica, retinuti de CNA fiind banuiti de coruptie: ca ar fi luat mita pentru a elibera autorizatii si alte acte pentru restaurante, cantine si gherete, fara a efectua verificari acolo - VIDEO

11 angajati ai Centrului Municipal de Sanatate Publica au fost retinuti de ofiterii CNA fiind banuiti de coruptie. S-a intamplat in aceasta dimineata in urma unui sir de prechezitii desfasurate la domiciiliile, in masinile si in birourile acestora. Perchezitiile continua si la aceasta ora, timp in care oamenii legi ii audiaza pe suspecti.