Unsprezece persoane, printre care si o femeie, retinute pentru trafic de droguri: castigat zilnic mii de lei. Cum actionau. Imagini de la retineri - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, pentru a afla cum functioneaza schema indivizilor, dar si ce rol avea fiecare dintre ei a fost nevoie de infiltrarea unui agent sub acoperire.

Daniela GHERMAN, OFITER PRINCIPAL DE INVESTIGATII IGP: “Aveau telefoane mobile pe care le primeau odata cu marfa pentru realizare pe care ulterior seara le transmiteau impreuna cu banii obtinuti din urma vanzarii drogurilor.”

Procurorii spun ca schema functiona in felul urmator: cateva persoane erau responsabile de depozitarea stupefiantelor in cateva apartamente din capitala, tot ele ambalau drogurile in pachetele speciale in care incapeau de la trei pana la cinci grame de etnobotanice. Ulterior acestea erau impartite dealerilor stradali, care vindeau zilnic in jur de o suta de pachetele la un pret de o suta de lei fiecare.

Valeriu BODEAN, ADJUNCT AL PROCURORULUI-SEF PCCOCS: “Printre persoanele implicate este si o doamna cu un rol importat. Ea fiind una dintre supraveghetori si depozitari. Ea facea legatura dintre liderul gruparii si dilerii stradali. Totodata este vorba si despre un pensionar al organelor de drept. “

In urma perchezitiilor, politistii si procurorii au gasit doua automobile cu care membrii gruparii transportau drogurile, trei kilograme de etnobotanice, in jur de 300 de mii de lei si mai multe telefoane mobile si cartele SIM. Oamenii legii nu ne-au putut spune de unde erau aduse stupefiantele, asa cum investigatiile continua. Persoanele implicate risca pana la 15 ani de inchisoare.