12 persoane, printre care si un bebelus de 8 luni, au murit pana acum de gripa. Ministerul Sanatatii indeamna oamenii sa se vaccineze - VIDEO

Toate cele 12 persoane care au murit din cauza gripei in aceasta iarna nu au fost vaccinate, desi se aflau in grupurile de risc, adica sufereau de alte boli. Din acest motiv, responsabilii din sanatate ne indeamna sa ne imunizam, aceasta fiind unica metoda de a preveni virusul.

Igor POKANEVYCH, REPREZENTANTUL OMS IN REPUBLICA MOLDOVA: “– Stim ca vaccinurile sunt disponibile pentru persoanele din toate grupurile de risc. Campania de vaccinare este in desfasurare. Indemnam pe cei care se afla in grupul de risc sa se asigure ca au redus riscul de a se imbolnavi. “

160 de mii de persoane au fost imunizate pana acum. Desi, autoritatile promoveaza vaccinarea, nu avem suficiente doze pentru toata populatia tarii, iar responsabilii au o explicatie.

Nicolae FURTUNA, DIRECTOR INTERIMAR LA ANSP: “ - Asa se intampla in toate tarile lumii. “

In acelasi timp, dupa ce mai multi pacienti s-au plans pe retelele de socializare ca nu gasesc in farmacii unul dintre principalele preparate pentru gripa, cei de la Ministerul Sanatatii spun ca incearca sa gaseasca o solutie.

Aliona SERBULENCO, SECRETAR DE STAT IN DOMENIUL SANATATII PUBLICE :“ - Speram sa fie pe 4,5 februarie. “

Specialistii spun ca gripa se raspandeste rapid si ca numarul bolnavilor creste de la o zi la alta, dar asigura ca nu suntem in prag epidimiologic. In Romania, 64 de oameni au decedat din cauza virusului pana acum, iar autoritatile au declarat epidemie. Medicii ne recomanda sa nu recurgem la automedicatie, intrucat boala poate agrava rapid si am putea sa pierdem ore pretioase. La primele simptome, adresati-va la doctori.