130 de militari ai Armatei Nationale au fost mobilizati in ultimele 24 de ore pentru a ajuta soferii blocati in nameti si a inlatura consecintele ninsorilor - GALERIE FOTO

Potrivit sefului Grupului Operativ al Armatei Nationale, efectivul de militari in termen si prin contract a fost implicat in 49 de misiuni in zona de centru a tarii, pentru deblocarea unitatilor de transport pe traseele nationale, in municipiul Chisinau si in localitatile raioanelor Hancesti, Ialoveni si Straseni.