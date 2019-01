2018 - un an cu de toate. Principalele evenimente politice din anul care s-a incheiat - VIDEO

2018 a inceput cu a treia suspendare temporara a presedintelui Igor Dodon, care refuzase repetat sa promulge legea anti-propaganda. Asa ca Andrian Candu i-a luat locul pentru cateva minute ca sa semneze documentul si sa primeasca juramantul de investire a 5 ministri si doi vicepremieri noi.

„Jur...”

10 ianuarie 2018

In luna ianuarie, democratii se muta la casa noua, intr-un sediu luxos, care altadata apartinea comunistilor si despre care Moldstreet scria ca are un restaurant si un mini-hotel.

26 ianuarie 2018

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: „Modest, functional si cu atmosfera de a munci eficient.”

Anul trecut s-au implinit 100 de ani de la Marea Unire, si cu aceasta ocazie, zeci de primarii din toata tara au adoptat declaratii simbolice de unire. Drept raspuns, in alte zeci de localitati sunt semnate declaratii de statalitate. La sfarsitul lunii februarie, premierul roman Viorivca Dancila vine la Chisinau in prima sa vizita oficiala.

27 februarie 2018

Viorica DANCILA, PRIM-MINISTRUL ROMANIEI: „Ma bucur sa am aflu in Moldova pentru prima data in calitate de prim-ministru al Romaniei in anul celebrarii centenarului.”

La inceputul lunii martie, ministrul Justitiei Alexandru Tanase elibereaza fotoliul din executiv, pentru ca in locul acestuia sa vina Victoria Iftodii, acceptata de Igor Dodon. In primavara anului 2018 democratii lanseaza mai multe proiecte, printre care Prima Casa si Arena Chisinau, contestate de opozitie.

23 martie 2018

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: „Este un proiect electoral.”

La inceputul lui aprilie, cei sase barbati suspectati ca au pus la cale asasinarea lui Vlad Plahotniuc, desenand scheme pe nisip, au fost condamnat la ani grei de inchisoare. Tot in primavara, in Moldova vine in vizita presedintele belarus, Alecsandr Lukasenko. Impreuna cu Igor Dodon, acesta a semanat porumb la Porumbeni.

19 aprilie 2018

Alexandr LUKASENKO, PRESEDINTE REPUBLICA BELARUS: „Sa dea Domnul sa incolteasca!”

In mai incepe epopeea alegerilor locale anticipate. La Balti castiga candidatul partidului condus de Renato Usatii, Nikolai Grigorisin, iar la Jora de Mijloc, cel al Partidului Sor – Marina Tauber. La Chisinau, se desfasoara un al doilea tur, castigat de Andrei Nastase. Mandantul insa nu este validat deoarece liderul PPDA ar fi facut in ziua scrutinului un live pe facebook.

26 iunie 2018

„Jos Mafia”

Pe 1 iulie, mii de oameni se aduna in Piata Marii Adunari Nationale ca sa ceara validarea mandatului lui Andrei Nastase, pedepsirea magistratilor care au anulat scrutinul si renuntarea la sistemul mixt de vot.

1 iulie 2018

„Jos Mafia” „Politia, hai cu noi.” „Unitate.”

Uniunea Europeana suspenda asistenta macrofinanciara pentru tara noastra, din cauza derapajelor. Guvernarea da asigurari ca se descurca si fara banii din exterior, dar nu inainte de a prezenta situatia ca pe una care va afecta in primul rand copiii din Moldova.

06 iulie 2018

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: „Banii din asistenta macrofinanciara erau de fapt orientati pentru majorarea sumelor pentru alimentarea sumelor din gradiniti, cu majorarea sumelor cu care hranim copii in scoli si pentru majorarea salariilor copiilor care muncesc in educatie.”

Chiar din primele zile ale verii, presedintele Igor Dodon organizeaza un festival al capsunilor in satul sau natal Sadova si il aduce acolo pe interpretul rus Filip Kirkorov. http://protv.md/stiri/actualitate/festival-dulce-aromat-in-satul-de-bastina-al-presedintelui-dodon---2272661.html

Intre timp, coalitia de la guvernare a votat in graba legea ce tine de reducerea impozitului pe venit si cea a amnistiei fiscale. Ambasada SUA, delegatia UE, cat si FMI au reactionat dur.

1 august 2018

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: „Exista toate mecanismele de preventie de spalare de bani si de lupta impotriva finantarii terorismului.”

Adversar declarat al guvernarii, Igor Dodon promulga aceste legi fara obiectii. Ultima saptamana din august este marcata de cea mai lunga vacanta a bugetarilor. Pe 1 septembrie are loc Marsul Centenar la Chisinau, care se incheie cu violente.

01 septembrie 2018

Pentru Igor Dodon, toamna incepe cu o julitura la nas si probleme la spate. Acesta a ajuns la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fiii sai.

09 septembrie 2018

Au loc remanieri repetate in guvern, iar Silvia Radu si Nicolae Ciubuc devin ministri dupa cea de-a patra suspendare a presedintelui.

25 septembrie 2018

Silvia RADU, MINISTRU AL SANATATII: „Atunci cand o sa-l doara capul pe domnul Dodon sau va avea temperatura, eu ii voi explica daca sa foloseasca aspirina sau paracetamol. - Ce sa foloseasca in cele din urma? - Aspirina este analgetic pentru dureri de cap si paracetamolul – temperatura.”

Iar sapte profesori turci sunt expulzati de la liceul Orizont din capitala. Opozitia leaga acest eveniment cu vizita presedintelui Recep Erdogan la Chisinau.

17 septembrie 2018

In octombrie, compania de stat “Air Moldova” este privatizata. In aceeasi luna, PD-ul organizeaza o adunare nationala a democratilor, cu o multime de oameni adusi organizat cu autocarele. La inceputul lui noiembrie, Parlamentul Romaniei voteaza un proiect care spune ca Moldova va avea un capat de autostrada, iar socialistii fac un miting antiguvernare.

18 noiembrie 2019

Guvernatorul Bancii Nationale, Sergiu Cioclea, isi da demisia din motive personale, iar ministrul finantelor, Octavian Armasu, ii ia locul. Andrei Nastase si Maia Sandu sunt acuzati ca ar fi primit finantari ilegale din partea unui ONG din Polonia.

16 noiembrie 2018

Tudor DELIU, LIDER PLDM: „Cum credeti dvs si-a atins comisia scopul si anume denigrarea a doi politicieni care se bucura de increderea populatiei.”





Parlamentul decide organizarea unui referendum consultativ in ziua alegerilor, pentru a reduce numarul deputatilor. Decembrie a adus schimbarea a trei magistrati la Curtea Constitutionala - Artur Resetnicov, Raisa Apolschi si Corneliu Gurin. Anul se incheie cu formarea blocului ACUM si neintelegerile cu PL.

25 decembrie 2018

Dorin CHIRTOACA, LIDER PL: „Mai aveti o sansa sa va corectati minciuna. Chipurile am intarziat. Acestea sunt pretexte.”

In 2019 ne asteapta 3 campanii elctorale: parlamentare concomitent cu un referendum consultativ, scrutin in Autonomia Gagauza pentru schimbarea bascanului si alegeri locale generale ordinare - la vara.