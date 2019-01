2019 va fi un an al concluziilor si al unor perioade de apatie. Leii vor avea noroc in dragoste, iar sagetatorii succes in cariera. Prognozele astrologilor - VIDEO

Lucia PALII, ASTROLOG: “Norocosii anului 2019 sunt sagetatorii, leii si berbecii. Sagetatorii vor fi favoritii anului, vor fi in centrul atentiei, vor fi promovati, cum au avut-o in 2018 scorpionii. Sunt foarte importanti capricornii, pentru ca avem Saturnul la ei acasa. Saturnul face o rotatie totala odata in 29 de ani si el rar vine in zodia Capricornului. Oamenii nascuti in Capricorn vor forma schimbari, schimbari greoaie, cu impunere de sine, chiar autoritare.

Balantele si berbecii trebuie, totusi, sa fie atenti in perioada eclipselor. De altfel, si…

Lucia PALII, ASTROLOG: “Capricornii si racii vor schiopata in aceasta perioada si avem doua eclipse in ianuarie si 2 in iulie si alta pe 26 decembrie, dar ea e cu efect spre 2020.”

Iar sagetatorii, pestii, gemenii si fecioarele trebuie sa aiba grija de sistemul digestiv.

Lucia PALII, ASTROLOG: “Eu as interzice cu totul alcoolul, ar fi o exagerare din punctul asta de vedere si nu doar alcoolul, dar si tot ce inseamna substante toxice si drogurile.”

Per general, 2019 va fi si un an al conflictelor interetnice. Sa avem grija si la buzunare, ne recomanda astrologul.

Lucia PALII, ASTROLOG: “Se includ afiristii, asa ca daca avem dorinta de a vinde imobile sa fim atenti, sa verificam bine documentele si asa vom trece cu bine de 2019.”

La capitolul dragoste: pentru berbeci, lei, balante sau varsatori 2019 pare sa aduca relatii pe termen lung. Important este sa fiti deschisi.