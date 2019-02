Locuitorii capitalei, despre autobuzele cumparate din Turcia, dar si despre licitatia cu scandal: "Astea sunt autobuzele inecate?", "Este miros de clor...foarte neplacut" - VIDEO

Deja a treia zi locuitorii capitalei au putut vedea prin oras autobuzele care au stat pana nu demult in Piata Marii Adunari Nationale. Fiecare pasager care a urcat astazi in vehiculele noi, le-a studiat atent ca sa inteleaga daca acestea sunt intr-adevar noi.

“Am vrut si eu sa vad. Arata ca noi? - Arata dar nu stiu.”

“Astea sunt autobuzele inecate?”

In unul din autobuzele care a fost pus pe ruta numarul 5, pasagerii s-au aratat derajanti de mirosul neplacut pe care l-au simtit pe tot parcursul calatoriei.

"Este miros de clor, nu inteleg, dar foarte neplacut, eu doar am intrat si il simt. ”

In noile autobuze oamenii au putut simiti caldura la sfarsit de iarna, si au observat afisata temperatura care se inregistreaza in interior, ora, data si anul in care ne aflam.

Vehiculele sunt dotate si cu ecrane, care insa deocamdata nu arata nimic. Seful Parcului Urban de Autobuze spune ca inca nu s-a hotarat ce va fi derulat pe ele.

O mare parte din calatori spun ca aparitia autobuzelor pe strazile capitalei intr-un timp atat de scurt este un truc electoral, insa se bucura ca macar cu astfel de ocazii lucrurile se misca. Chiar si asa, ei spun ca scandalul iscat in jurul acestei achizitii i-a lasat cu multe semne de intrebare.

“Incearca cumva sa atraga oamenii de partea lor. Atatia ani nu au cumparat si acum chiar inainte de alegeri, au gasit bani.”

Astazi pe ruta au fost scoase 23 de autobuze din cele 25, receptionate de Parcul Urban de Autobuze. Rutele cu numarul 5 si 26 au fost suplinite cu cateva unitati, iar vehiculele vechi au fost schimbate cu cele noi. Totodata, a fost relansata ruta 19 pe care circula 6 autobuze noi.

“Oamenii inca nu stiu.”

Petru Ghinda spune ca se simte confortabil la volanul autobuzului, insa drumurile din Chisinau ii dau batai de cap, iar prin gropi se zdruncina fiecare geam.

In urmatoarele zile vor fi scoase pe rute si celalte doua vehicule, spun responsabilii de la primarie.

Astazi consilierii liberali, au cerut autoritatilor sa se autosesizeze in cazul procedurii de achizitionare a autobuzelor, iar doi activisti spun ca se vor adresa la CNA, pentru ca primaria a dat dovada de netransparenta.

Scandalul in jurul autobuzelor a inceput dupa ce firma din Romania a anuntat ca a fost descalificata din concurs pe nedrept, desi oferea conditii mai bune si un pret mai mic. Romanii spun ca au depus o contestatie, dar contractul de vanzare a fost semnat oricum, deoarece autoritatile de la Chisinau spun ca nu au stiut despre ea.

MoldStreet a scris ca firma din Chisinau care a adus autobuzele de la uzina din Turcia, este inregistrata in off-store, mai exact in regiunea separatista Cipru de Nord.