234 de grenade de productie germana din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, descoperite de un localnic pe un teren agricol din Stefan Voda - GALERIE FOTO

Genistii Batalionului „Codru” de la Negresti au lichidat un arsenal de munitii in localitatea Marianca de Jos, raionul Stefan Voda.

Cele 234 obiecte explozive au fost descoperite de un localnic in timpul lucrarilor agricole.

Acestia au alertat autoritatile, care, la randul lor, au solicitat interventia militarilor.

Echipa de genisti a identificat 206 proiectile de artilerie, calibru 47 mm, 76 mm si 105 mm, trei bombe de la aruncator de calibru 82 mm si 50 mm si 22 de focoase.

Munitiile erau din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, de productie germana, si au fost distruse de catre genisti in conditii sigure.

De la inceputul anului curent, genistii militari au executat 21 misiuni de deminare, in cadrul carora au lichidat 319 obiecte explozive de diferit calibru pe intreg teritoriul tarii.

Dat fiind faptul ca majoritatea obiectelor explozive sunt gasite de localnici in timpul lucrarilor agricole, genistii militari atentioneaza ca este interzisa atingerea munitiilor cu mana sau cu alte obiecte, lovirea sau miscarea munitiilor gasite in pamant sau la suprafata, demontarea de la munitii a focoaselor sau a altor elemente componente, joaca copiilor cu diferite elemente de munitie, ridicarea, transportul si introducerea munitiilor in diferite incaperi sau locuinte.

Totodată, populaţia trebuie să cunoască faptul că în zonele în care există sau se presupune existenţa unor muniţii neexplodate este interzis accesul persoanelor şi în special al copiilor, executarea de săpături manuale sau cu mijloace mecanice, executarea unor lucrări funciare, circulaţia vehiculelor, oamenilor sau animalelor. În asemenea situaţii se vor anunţa imediat autorităţile locale care vor solicita deplasarea grupelor de deminare în zonele respective.

Indiferent de starea fizică sau de vechimea elementului de muniţie, pericolul ca acesta să fie activ şi să producă explozie este maxim. Prin urmare, orice operaţiune asupra muniţiei neexplodate trebuie să fie executată numai de către personalul specializat, cu respectarea strictă a procedurilor de securitate.

De notat că din 1992 şi până în prezent, 23 de persoane au decedat, iar 26 au fost rănite, în rezultatul incidentelor soldate cu explozia diferitor muniţii. Din numărul total al celor care au avut de suferit, şapte copii au murit, iar alţi trei copii au fost răniţi.