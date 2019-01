26 din cei 28 de interpreti care si-au depus dosarele pentru a participa la preselectia nationala Eurovision au fost selectati sa mearga in etapa autitiilor live - VIDEO

In cele cinci saptamani puse la dispozitie pentru depunerea dosarelor, 28 de interpreti si-au exprimat dorinta de a ne reprezenta tara la competitia europeana. Doi dintre acestia au prezentat piese care instiga la intoleranta asa ca au fost descalificati.

Printre concurenti gasim interpreti cunoscuti scenei nationale… sau chiar nume consacrate, cum ar fi Iurie Sadovnic Ala Zasmenco, Irina Tarasiuc si formatia Lume, Aurel Chirtoaca, Maxim Zavidia, Diana Brescan – moldoveanca care a ajuns in finala la Vocea Romaniei.

Pe doua februarie, in etapa auditiilor live, un juriu de specialitate, care va fi anuntat cu cateva zile inainte, va selecta interpretii care vor fi acceptati la editia televizata. Organizatorii nu exclud ca in acest an va fi o singura finala.

Anul trecut tara noastra a fost reprezentata in competitie de trupa Doredos, care s-a clasat pe pozitia a 10-a. Cea de-a 64 editie a concursului muzical va avea loc in Israel, dupa ce Netta Barzilai a adus tarii premiul mare cu piesa “Toy”. Finala va avea loc pe 18 mai, dupa semifinalele de pe 14 si 16 mai.