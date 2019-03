30 de zile dupa alegeri: ce au facut partidele care au acces in Parlament - ZDG.MD

La 30 de zile de la alegerile parlamentare din 24 februarie partidele care au acces in Legislativ nu au ajuns la un numitor comun privind formarea unei majoritati parlamentare. Desi i-au fost lansate invitatii la negocieri din partea Partidului Socialistilor (PSRM) si din partea Partidului Democrat (PDM), Blocul ACUM a anuntat ca nu va negocia o alianta cu niciun partid politic. In lipsa unei majoritati parlamentare, seful statului, Igor Dodon si-a asumat rolul de mediator si, dupa ce a discutat cu fiecare in parte, i-a invitat pe liderii Blocului ACUM, PDM si PSRM sa se aseze la aceeasi masa de negocieri, scrie zdg.md