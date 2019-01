34 de persoane s-au imbolnavit de gripa in ultima saptamana. Totodata, a crescut si numarul cazurilor de viroza. Sfaturile specialistilor - VIDEO

In capitala, numarul pacientilor care s-au adresat la medicul de familie cu viroze a crescut cu 20 la suta saptamana trecuta. Odata ce mercurul din termometre scade, cel mai mult au de suferit copiii.

Iar in cazul a 34 de persoane s-a confirmat prezenta gripei, numarul fiind in crestere, spun responsabilii din sanatate. O situatie mai grava ori o epidemie ar putea fi evitata, sustin medicii, daca bolnavii ar putea face diferenta dintre o raceala si gripa si, astfel, s-ar adresa la centrul medical odata cu aparitia primelor simptome.

Trebuie sa stiti ca spre deosebire de raceala, in cazul gripei, primele simptome apar brusc, chiar in cateva ore. Bolnavul are febra de la 38 de grade, care poate creste pana la 40. Totodata, daca aveti gripa, veti avea dureri de cap, oboseala si frisoane musculare puternice, care lipsesc la o simpla raceala.

Si consecintele in caz de gripa sunt mult mai grave. Aceasta poate duce la diverse complicatii, de exemplu meningita si pneumonie, care ulterior pot provoca decesul. In Romania, autoritatile din sanatate trag un semnal de alarma, dupa ce au anuntat azi ca 23 de persoane au decedat din cauza gripei iarna aceasta.

Medicii recomanda vaccinarea impotriva gripei, mai ales persoanelor care sunt in grupurile de risc: cei care sufera de boli cardiace, cronice, batranii, copiii si femeile insarcinate. Totodata, nu uitati de masurile de prevenire: spalati-va des pe maini, consumati multa apa, odihniti-va suficient si mancati fructe si legume.