39 de observatori OSCE vor fi cu ochii in patru in ziua alegerilor parlamentare. 11 dintre ei vor monitoriza scrutinul in circumscriptiile din capitala, iar alti 28 vor merge in circumscriptiile din tara- VIDEO

39 de observatori OSCE vor fi cu ochii in patru in ziua alegerilor parlamentare. 11 dintre ei vor monitoriza scrutinul in circumscriptiile din capitala, iar alti 28 vor merge in circumscriptiile din tara. Totodata, misiunea va publica rapoarte intermediare, de care Iurie Ciocan de la CEC spunea ca n-ar trebui sa apara pana la alegeri. In acest an, OSCE a delegat mai multi observatori decat in alti ani.