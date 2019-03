47 de ani de inchisoare pentru un grup de indivizi care au atacat, legat si amenintat cu moartea o femeie care avea o afacere cu bijuterii, dupa care i-au furat aur de 12 mii de lei. Totul a fost pus la cale din Penitenciarele din Balti si Lipcani

Totul s-a intamplat la Briceni. Potrivit procurorilor, vpedepsele cuprinse intre 8 si 10 ani, le-au fost stabilite dupa ce le-a fost demonstrata vinovatia.



Probele au demonstrat ca atacul talharesc a fost comis la finele lui noiembrie 2017, crima fiind pusa la cale si dirijata, in cele mai mici detalii, prin telefon, de catre trei detinuti, unul dintre care-si ispasea pedepsa in Penitenciarul din Lipcani, iar ceilalti doi - in inchisoarea din Balti.

Astfel, urmarind scopul imbogatirii, detinutii au planificat, organizat si dirijat atacul asupra fostei vecine a unuia dintre acestia, care detinea la Briceni o afacere cu bijuterii din aur.

Complici la crima au fost chiar mama unuia dintre ei si un ex-coleg de celula, care se afla in libertate.

Astfel, pe 28 noiembrie 2017, in timp ce mama unuia dintre detinuti astepta in masina, complicele a intrat in casa victimei, in varsta de 77 de ani, pe care a atacat-o cu o arma, a legat-o si amenintand-o cu moartea, i-a sustras bijuterii din aur in valoare de 12 mii de lei.

Dupa ce a comis crima, faptasul a urcat in masina in care se afla mama detinutului din penitenciar, deplasandu-se in municipiul Balti.

Detinutii au reusit sa ascunda mult timp telefoanele mobile pe care le-au folosit la comiterea crimei, desi, periodic, s-au facut controale in celulele lor.

Acestia au varstele cuprinse intre 22 si 27 de ani si se aflau dupa gratii pentru o serie de jafuri, furturi si talharii. Prin cumul partial, celor trei detinuti le-au fost stabilite pedepse a cate 10 ani inchisoare.

Mama detinutului, in varstă de 57 de ani, care a participat la comiterea crimei, a fost condamnata la 8 ani de detentie, iar executorul crimei, urmeaza sa revina dupa gratii pentru inca 9 ani.



Sentintele sunt cu drept de atac.