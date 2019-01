63 la suta din actiunile „Moldindconbank”, pentru care s-a gasit un investitor bulgar, vor fi mai intai cumparate de stat, apoi vandute la Bursa de Valori - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Inca un pas in intoarcerea miliardului. Aceasta suma va merge ulterior pentru stingerea creditului de urgenta.”

Pentru aceste actiuni s-au alocat 760 de milioane de lei. Aceasta procedura a fost stabilita de Comitetul National de Stabilitate Financiara, pentru ca astfel informatiile despre actionarii bancii vor deveni transparente si va fi impulsionata reformarea sistemului bancar, se arata in comunicatul Guvernului.

La fel s-a procedat si in 2018 in cazul unui pachet de actiuni al Moldova-Agroindbank. Nu se stie in ce masura banii obtinuti din vanzare vor ajuta la recuperarea miliardului fraudat. Aceste actiuni au fost puse in vanzare dupa ce in 2016 BNM a blocat un grup de actionari Moldindconbank, care actionau concertat.