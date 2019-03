8 membri PLDM isi vor depune carnetele de partid dupa ce au fost demisi din functiile pe care le ocupau in cadrul formatiunii - VIDEO

Tudor DELIU, LIDER PLDM: "Noi am avut 6 vicepresedinti. Consiliul considera ca este un numar prea mare de vicepresedinti, trebuie sa revenim la un numar mai mic."

Cei patru vicepresedinti demisi sunt deputata ACUM, Maria Ciobanu, Ion Terguta, care a concurat cu Vlad Plahotniuc pe circumscriptia de la Nisporeni la alegerile din februarie, fostul lider al PLDM, Viorel Cibotaru, dar si ex-deputatul Vadim Pistrinciuc.

Ion TERGUTA, VICEPRESEDINTE DEMIS AL PLDM: "Noi nu am avut dreptul nici macar sa ne prezentam punctul de vedere asupra acestei probleme. Noua ni s-a cerut in mod imperativ sa se supuna la vot aceasta decizie si s-a votat pur si simplu. Am fost pur si simplu expulzati in felul asta din partid."

Din acest motiv, Terguta isi va depune carnetul de partid, la fel ca si Viorel Cibotaru. Acesta ne-a spus ca si Maria Ciobanu va parasi formatiunea, dar n-am reusit sa discutam cu ea ca sa ne confirme. Vadim Pistrinciuc afirma ca el a decis demult sa se retraga din politica.

Partidul Liberal Democrat a fost fondat in 2007. Formatiunea a acces prima data in parlament dupa alegerile din aprilie 2009. Cele mai multe mandate – 32, PLDM le-a obtinut in 2010, ca 4 ani mai tarziu sa intre in Legislativ cu 23 de deputati.

O buna parte din ei au parasit formatiunea dupa retinerea, in 2015, a liderului PLDM de atunci Vlad Filat. Liberal-democratii nu au participat la la scrutinul din februarie 2019, delegand doar cativa membri pe listele Blocului ACUM.