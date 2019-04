A fost inca o noapte cu ingheturi. Oamenii din sat spun ca pomii fructiferi, in special cei de cais, au inghetat, asa ca la vara ar putea ramane fara fructe. Pentru a-si proteja culturile, localnicii inventeaza tot felul de metode - VIDEO

In acest an, copacul de cais din gradina matusii Ecaterina nu va da nici un fruct. Dimineata femeia a observat ca florile pomului s-au uscat la nici cateva zile dupa ce au inflorit.

“Iata a inghetat, nu mai are nimic. -credeti ca va mai da roada? -Nu, doar frunze va face. Asa m-am bucurat cand a inflorit, macar putin sa ramana si pentru mine.”

Crede ca daca nu-si invelea cu niste boarfe rosiile semanate, inghetau si acestea.

“Am semanat rosii si iata le apar de ger sa nu inghete. -Cu ce le acoperiti? -Cu pelicula, cu toluri.”

In acest an, caise din propria gradina nu va manca nici vecinul matusii Ecaterina.

“-La noi aici e vale si in tot anul ingheata mai alez zarzarii. Floarea cade joc. -Anul trecut ce ati cules de pe ei? -Nimic si anul asta tot asa va fi.”

Florile de sezon nu au rezistat nici ele gerului de noaptea trecuta.

“S-au aplecat pana la pamant, deja a treia zi. Soarele ii incalzeste si iar se ridica.”

Oamenii spun ca satul este amplasat intr-o vale, iar din aceasta cauza temperaturile resimtite la ei sunt mai scazute.

”Apa la iepuri a inghetat de aproape jumatate de centimetru. Aici mereu sunt ingheturi, in deal mai putin.”

Meteorologii spun ca noaptea trecuta, la sud, au fost minus sase, iar la nord zero grade. Si la noapte vom avea ingheturi, in special in zona de est a tarii pentru care a fost emis cod galben, care prevede temperaturi de pana la -3 grade.