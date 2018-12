PL merge la parlamentarele din 2019 cu blocul ACUM. Chirtoaca: "A fost luata decizia, prin vot, de a participa la alegeri in cadrul blocului ACUM. Cele 5 puncte pe care trebuie sa le respecte PAS, PPDA, PLDM si PL

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: "A avut loc o dezbatere de 3 ore, au fost pareri si pro si contra privind la modul de participare la alegeri. A fost luata decizia, prin vot, de a participa la alegerile parlamentare din februarie in cadrul blocului ACUM in conditiile celor 5 puncte.

Compromisul pe care l-am atins in discutiile pe care le-am avut timp de o luna de zile, din 5 noiembrie pana in 5, 10 decembrie si respectiv in acest sens sa consolidam fortele de opozitie. In acest fel sa avem un singur bloc democrativ pro-european si unionist in cadrul acestor alegeri parlamentare pentru a putea demola, debarca de la dictatura, care deja este instalata in Moldova, regimul Plahotniuc - Dodon.

Este vorba despre un compromis atins de cele 4 partide. PAS, PPDA, PLDM si PL.

Am convenit asupra a 5 puncte.

1. Calendar comun de activitati incepand de astazi, dupa Consiliul Republican al PL.

2. Membru PL si respectiv un membru PLDM sa fie in comisia de meritocratie.

3. Participarea atat pe liste, cat si in cadrul circumscriptiilor.

4. Proces verbal al sedintelor comisiilor de meritocratie, atunci cand se vor stabili candidatii, unde si cum merg, in care circumscriptii si pe ce loc in liste.

5. Locul pe lista si respectiv circumscriptia care urmeaza a reveni unuia sau altuia dintre canditati sa fie stabilite pornind atat de la criteriul de meritocratie, dar si de la asteptarile cetatenilor".

Din cei 59 de membri PL, care au participat la Consiliu, 31 au votat pentru, 16 - impotriva si 12 - abtineri.