A fost mare galagie la Judecatoria Orhei unde a avut loc sedinta in dosarul lui Gheorghe Petic. Pentru ca nu au fost lasati sa intre, sustinatorii acestuia au aruncat cu oua in politisti - VIDEO

La intrarea in judecatorie s-au adunat cateva zeci de sustinatori care au venit sa-l sprijine pe Gheorghe Petic.

Furiosi ca nu au fost lasati de politisti sa intre in cladirea judecatoriei unde avea loc sedinta de judecata, oamenii au mers la intrarea din spate, acolo insa era aceeasi situatie. Portile erau incuiate, iar usile pazite de oamenii legii.

Nici jurnalistii nu au fost lasati sa intre, cu exceptia echipei de la postul de televiziune Kanal 2 care apartine liderului PD, Vlad Plahotniuc.

Oamenii au stat afara mai bine de doua ore, timp in care rudele lui Petic au incercat sa afle ce se intampla. Sora lui a ramas dupa usa si doar sotia a fost lasata sa asiste la sedinta.

Dupa mai bine de o ora de la inceputul sedintei de judecata, Gheorghe Petic ar fi fost escortat de politisti spre iesire, el, insa, nu a fost lasat de politisti sa apara in fata camerelor.

In momentul in care portile au fost inchise, multimea a rabufnit. Oamenii au inceput sa arunce in politisti cu oua si tot ce gaseau pe jos. Abia dupa asta, presa a fost lasata sa intre in sediul judecatoriei.

Avocatul lui Gheorghe Petic ne-a psus ca astazi nu a fost anuntata sentinta asa cum se astepta, sedinta fiind amanata pentru 20 martie. Totodata, apararea sustine ca Petic este tinut flamand in zilele in care este adus la sedintele de judecata si ca la inchisoare este hranit cu peste inghetat.

Gheorghe Petic a fost retinut in octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca el ar fi violat-o. El pledeaza nevinovat si sustine ca dosarul i-ar fi fost fabricat. El a candidat la parlamentare pe lista nationala a blocului ACUM.

Petic a figurat cu numarul 33 in lista si nu a obtinut mandat de deputat.