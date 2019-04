A fost nevoie de ani de zile si de o multime de plangeri pentru ca la catedrala din centrul capitalei sa apara o rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati - VIDEO

Abia cu o saptamana in urma la Catedrala Mitropolitana a fost instalata o rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati. Irina Revin, fondatoarea Asociatiei Antreprenorilor cu Dizabilitati a descoperit ca rampa a fost instalata la intrarea din spate acolo unde usa sta mereu incuiata.

Astazi am mers la catedrala impreuna cu Tudor Onofrei, un tanar care se deplaseaza doar cu ajutorul scaunului cu rotile. Dupa ce s-a ridicat pe rampa din spatele cladirii, a dat si el de usa incuiata.

“Este incuita. Asta insemna ca ma intorc inapo, ma duc la scarile din fata si ma rog sa fiu urcat pe scari dar este riscu sa fiu scapat jos din carucior.”

L-am lasat pe Tudor sa astepte in fata Catedralei si am mers in interior sa aflam cum poate ajunge acolo si el. O angajata ne-a spus ca persoana responsabila de chei ne va deschide usa, asa ca dupa ce am astepatat putin acesta a iesit.

Pe dinauntru, usa era blocata de mobila. Asa ca dupa ce aceasta a fost data la o parte, au fost descuiate cateva lacate si deschise doua randuri de usi.

Dupa aproape 15 minute de asteptare, Tudor a reusit in sfarsit sa intre.

Tudor ONOFREI: “Este ceva absurd, asta ni se ingradeste cateva drepturi, eu trebuie sa ma duc sa bat, dar ce ceilalti nu se duc sa bata. Ei spun ca la biserica au dreptul sa vina toti, dar nu este pentru toti.”

Tanarul spune ca se simte discriminat.

Tudor ONOFREI: “Inseamna ca ei astepta pe cei care sunt sanatosi si totul e bine si lasa donatii, Persoanele cu dizabilitati nu vin aici doar sa piarda timp, daca gasesc bariere, se dezamagesc.”

Dupa ce tanarul a iesit, usa a fost incuita din nou. Angajatul ne-a spus ca se procedeaza asa din motive de securitate.

“Este nevoie sa spuna cuiva de fiecare data?-Da, de fiecare data, stiti ca a fost cazul cand a intrat in biserica.”

Rampa de acces la Catedrala Mitropolitana a aparut dupa ce in 2017 Irina Revin s-a plans Consiliului pentru Egalitate ca cei cu nevoi speciale nu pot intra in biserica. Acum, Irina sustine ca va da in judecata mitropolia pentru ca rampa nu duce in biserica.

Irina REVIN, FONDATOAREA ASOCIATIEI ANTREPRENORILOR CU DIZABILITATI: “De bifa au facut, ne-au dat o palma.”

Solutii pentru o rampa accesibila s-ar fi gasit, crede Tudor.

Purtatorul de cuvant al Mitropiliei a spus ca va veni mai tarziu pentru a ne spune de ce rampa a fost instalata la usa din spate. Potrivit organizatiilor care au vizor persoanele cu dizabilitati, aproape toate bisericele ortodoxe nu au rampe de acces.

Lacasele altor culte din Republica Moldova, insa, asigura accesul si pentru cei cu nevoi speciale.