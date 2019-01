A fost ziua accidentelor pe soselele din tara, acoperite de gheata si mai putin de antiderapant. Cel putin 65 de masini au zburat de pe carosabil, purtate de ghetus - VIDEO

O familie din satul Branza, raionul Cahul s-a trezit azi dimineata cu peretele casei distrus. Un camion s-a izbit de locuinta dupa ce a fost purtat haotic pe gheata in momentul in care soferul in varsta de 57 de ani a pierdut controlul asupra volanului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Se circula cu dificultate si la aceasta ora in raioanele de sud din cauza poleiului format pe drumuri.



„ Drumurile din Moldova, bune patinoare!"

Ion sustine ca pe drumul care leaga orasul Comrat de Cimislia s-au format ambuteiaje kilometrice.

Ion GROSU, SOFER: „ De la ora 3 stau in ambuteiaj, masinile stau in coloana pe o distanta de vreo 3 km."

Pe soseaua Cahul-Taraclia se circula cu dificultate din cauza ghetusului. Mai multe masini au derapat si au iesit de pe carosabil. O furgoneta, care apartine unei ferme de pasari de la Floreni, a alunecat si a ajuns in sant. Responsabilii de la INP, anunta ca in mai multe regiuni ale tarii se circula anevoie din cauza ghetusului si ca cel putin 65 de accidente s-au produs pana acum.

Astazi, pe o portiune a soselei Cahul-Giurgiulesti, traficul a fost suspendat pret de o ora pentru ca autospecialele sa toarne antiderapant. Intr-un comunicat aparut pe pagina Ministerului Economiei este mentionat ca de la prima ora a acestei zile, au fost antrenate in lucru 213 utilaje speciale cu 241 de muncitori si au fost presarate peste o mie de tone de material antiderapant.