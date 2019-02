A furat o masina, a produs un accident si a fugit de la locul faptei. Cum a fost prins si ce risca un barbat din Telenesti - VIDEO

S-a intamplat acum doua zile. Potrivit politiei, cu aproximativ o luna in urma, individul a furat un autobil de model Dacia de pe strada Livezilor din oraselul Durlesti, cauzand un prejudiciu total de 80 de mii de lei.

Proprietarul a sunat la politie si a depus o plangere, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pe acest caz.

In urma investigatiilor, politia a stabilit ca barbatul a intrat in masina, dupa ce proprietarul a lasat-o descuiata si cu cheile in contacte.

Politistii au intreprins mai multe actiuni, in urma caror barbatul a fost retinut, iar in urma audierilor acesta si-a recunoscut vina.

Masina pe care acesta o furase anterior a fost gasita accidentata si abandonata in Durlesti.

De mentionat ca anterior individul a mai fost cecetat penal pentru asemenea cazuri.

Acum acesta risca de la 3 pana 5 ani de inchisoare.