A iesit din casa in seara de Revelion, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. O adolescenta de 16 ani din capitala este cautata de politie - FOTO

Potrivit celor de la Inspectoratul de politie Botanica, adolescenta de 16 ani a iesit dintr-un apartament, de pe o strada din sectorul Botanica al capitalei, pe data de 31 decembrie, aproape de miezul noptii, iar de atunci este de negasit.

In momentul in care a iesit din casa fata purta blugi si hanorac negru, geaca rosie, fular gri si cizme maro. Adolescenta are in jur de 1,60 cm inaltime, ochi albastri, parul lung si vorbeste in limba rusa.

Persoanele care detin informatii despre locul in care s-ar putea afla adolescenta sunt rugate sa anunte politia.