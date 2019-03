A plouat cu amenzi astazi in trafic. Politia de patrulare a demarat operatiunea Girofar pentru a-i disciplina pe soferi sa acorde prioritate masinilor cu regim special de circulatie - VIDEO

Cu girofarul si sirena ambulantei inclusa si cu o armata de masini de politie in spate, oamenii legii au demarat operatiunea “Girofar”.

"Salvarea in spatele dvs ati vazut? -Da. -De ce nu ati cedat trecerea? -Aveam un automobil in partea dreapta.”

Politistii au monitorizat astfel cat de operativ reactioneaza soferii moldoveni atunci cand vad salvarea, pompierii sau politia. Pe langa reactie a fost pusa la incercare si imaginatia conducatorilor auto, asa cum acestia au venit cu tot felul de scuze.

”M-am deplasat pe dreapta cat am putut, erau masini. -Nu ati facut nicio actiune. -Eu am semnalat dreapta. -In asa situatie o sa luati o amenda.”

Soferii considera ca oamenii legii toarna amenzi cu galeata fara argumente, asa ca spun ca vor contesta penalizarea.

“Ambulanta am vazut-o, dar tarziu. Cand am vrut sa fac pe dreapta aveam o masina mare. Dupa ce am ocolit masina, am facut imediat dreapta. -Meritati ameanda? -Nu”

Politistii spun ca neatentia soferilor, traficul aglomerat, dar si masinile parcate pe marginea carosabilului ingreuneaza accesul vehiculelor cu regim special de circulatie.

Alina BUNGHEZ, OFITERUL DE PRESA AL INP: "Parcarile neregulamentare de pe marginea drumului sunt si ele un impediment? -Este o problema si stationarea transportului public inafara statiilor. -Cum vedeti solutionarea acestei probleme? -Fiecare sofer trebuie sa fie responsabil.”

Iar daca politia pune responsabilitatea pe umerii soferilor, cei din urma spun ca de vina sunt autoritatile.

”Dificil, nu sunt organizate parcari. Iata eu acum voi fi pedepsit pentru ca nu am putut sa fac dreapta si sa opresc.”

Nu doar soferii, dar si pietonii sunt obligati de lege sa acorde prioritate. Oamenii legii spun insa ca de cele mai multe ori ii iarta pentru ca in Moldova salariile si pensiile sunt mici, iar oamenii nu au bani de asemenea amenzi.

Incepand cu acest an, Codul Contraventional prevede si sanctionarea pietonilor prinsi pe picior gresit. Soferii care nu acorda prioritate pot lua o amenda de pana la 900 de lei si trei puncte de penalizare. Operatiunea Girofar va fi organizata timp de trei zile, iar in ultima zi, actiunea va fi extinsa pe intreg teritoriul tarii.

Initiativa are drept scop responsabilizarea conducatorilor auto si diminuarea accidentelor rutiere cu implicarea masinilor cu regim special de circulatie.