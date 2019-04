„Abonati” la banii publici. Zeci de consilieri raionali desfasoara pe langa munca in favoarea statului si afaceri private cu statul care merg ca pe roate - Anticoruptie.md

Companiile consilierilor raionali par să fie abonate la haznaua statului. Unele câştigă contracte pe bandă rulantă de sute de mii şi chiar milioane de lei din contracte cu structuri subordonate instituţiilor în care activează consilierii. În mai multe cazuri, contractele sunt atribuite fără asigurarea principiilor de transparenţă şi concurenţă în achiziţiile publice, aşa cum prevede legea. În altele, reprezentanţii companilor câştigătoare de licitaţii varsă donaţii către partidele din care fac parte liderii acestora sau şefii instituţiilor publice care au oferit resursele financiare.

Transportarea elevilor la Anenii Noi, pe seama firmelor unui consilier raional

În raionul Aneni-Noi transportarea elevilor din localităţile mai îndepărtate la licee şi gimnazii este afacerea unui consilier raional. Acesta a intrat în consiliul raional pe listele Partidului Liberal Democrat. Sergiu Budescu este fondatorul a cinci companii specializate în transport. Două dintre firmele sale au câştigat, în ultimii ani, sute de mii de lei din contracte de achiziţie cu instituţii subordonate Consiliului Raional Anenii Noi. Valoarea contractelor a sporit considerabil după ce Budescu a ajuns în fotoliul de consilier. Bunăoară, firma Bias-Trans SRL, înfiinţată în 2001, s-a angajat să transporte elevi către mai multe instituţii de învăţământ.

Cele mai mari contracte, în valoare de 225.892,80 lei, respectiv 375.580,80 lei au fost semnate în martie 2017, respectiv, martie 2018, cu Direcţia Educaţie Anenii Noi, subordonată instituţiei unde activează însuşi Budescu. Dacă până a ajunge în fotoliul de ales local firma sa a câştigat contracte în valoare de 308.637 de lei, atunci după ce a ajuns consilier raional, compania Bias-Trans SRL a câştigat de trei ori mai mult. Valoarea totală a contractelor semnate începând cu 2015 se cifrează la 915.934 de lei.

Sergiu Budescu a contribuit cu o sumă impunătoare la formarea bugetului formaţiunii din care făcea parte în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale din 2015. Portalul Anticoruptie.md a scris într-o anchetă că Budescu a donat pentru PLDM 99.000 de lei. La alegerile parlamentare din 2014, consilierul raional a vărsat 100.000 de lei în puşculiţa PLDM. În urma scrutinului, în Consiliul Raional Anenii Noi, PLDM a câştigat nouă mandate şi fotoliul de preşedinte al raionului. Recent, în octombrie 2018, la şefia raionului a fost instalat democratul Sergiu Rapcea.

Cea de-a doua companie înfiinţată de Sergiu Budescu în 2001, Octaspex-Trans SRL, de asemenea specializată în transportul de mărfuri şi de pasageri, a câştigat în ultimii patru ani 13 licitaţii organizate de mai multe instituţii de învăţământ din Anenii Noi, pentru transportul elevilor. Cele mai mari contracte au fost semnate după iunie 2015, adică după ce Budescu a ajuns consilier.

Dacă până în iunie 2015 suma contractelor atribuite firmei Octaspex Trans SRL constituie 326.566 de lei, ca şi în cazul Bias-Trans SRL, începând cu iunie 2015 şi până în prezent, aceasta este de trei ori mai mare şi se cifrează la 975.282 de lei. Spre exemplu în 2015, Octaspex Trans a câştigat un contract de 104.608,80 lei, în ianuarie 2016, un contract de 116.325,72 lei, în martie 2016, un contract de 190.624,00 lei, în ianuarie 2018, un contract de 147.862,56, iar în septembrie 2018, unul de 118.567,50 lei etc.

Solicitat de reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Sergiu Budescu a negat că statutul de consilier a influenţat în vreun fel succesul companiilor sale la concursurile de achiziţie. „Noi prestăm servicii de călători. Avem transport modern şi de asta şi am câştigat, care e problema? Nu are nimic funcţia de consilier cu ceea ce am câştigat noi. Dacă sunt consilier nu mai am dreptul să fac afaceri?”, ne-a întrebat Budescu. Alesul local a explicat de ce firmele sale participă la tendere organizate doar de instituţii publice din raionul Anenii Noi. „Nu mi-i comod să particip în altă parte. Transportul meu este în parcul auto de la Anenii Noi. Cheltuielile mele, respectiv şi tariful ar fi mai mari dacă aş participa la Bălţi sau Ungheni de exemplu. De asta particip aici, unde este şi sediul”, a comentat consilierul.

Serghei Plamadeala, colegul lui Budescu de la Consiliul Raional Anenii Noi, dar şi coleg de partid, este fondatorul a trei companii, specializate în comerţ. Una dintre acestea, Din-Vest SRL, se bucură de succes la licitaţiile pentru achiziţionarea produselor petroliere organizate de diferite instituţii publice. Astfel, în ultimii patru ani, firma lui Plămădeală a fost desemnată câştigătoare în cadrul a şapte tendere.

Patru tendere în care câştigător a fost desemnat agentul economic înfiinţat de Plamadeala au fost organizate de Consiliul Raional Anenii Noi sau de instituţiile publice subordonate acestuia, într-un caz însă nu este indicată suma contractului pe portalul Agenţiei de Achiziţii Publice. În acelaşi timp, în patru cazuri Din-Vest SRL a devenit câştigătoare în lipsă de concurenţă, lucru interzis de Legea privind achiziţiile publice.

Bunăoară la ultimul tender câştigat de firma lui Plamadeala, organizat de Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”, Din-Vest SRL a fost singurul participant. Instituţia a contractat de la compania consilierului produse petroliere în valoare de 98.000 de lei.

Igor Pulbere, juristul instituţiei publice, ne-a declarat că licitaţia respectivă a fost una publică, la care a putut să participe un număr nelimitat de agenţi economici. „Nu a fost limitat dreptul niciunui concurent de a participa. Nu a fost un contract direct. Legislaţia nu permite contractarea lucrărilor în lipsă de concurenţă. În cazul bunurilor şi serviciilor, dacă este asigurată transparenţa, e posibilă încheierea contractului de achiziţie şi în cazul unui singur participant”, a precizat juristul.

Afacerea consilierului de la Străşeni

Merg bine afacerile cu statul în cazul unui consilier de la Străşeni. Compania Protehservice SRL, fondată de consilierul raional Străşeni al PDM, Tudor Gonţa, a câştigat concursuri de achiziţii publice în valoare de milioane de lei, încheind contracte cu structuri ale Consiliului Raional. Presa a scris că într-un caz, compania a fost singurul participant la concursul de achiziţie. În alte cazuri, contractele semnate cu firma lui Tudor Gonţa nu apar pe site-ul Agenţiei de Achiziţii Publice. Bunăoară două contracte de circa 91 de mii de lei, atribuite Protehservice SRL în urma tenderelor organizate de Consiliul Raional Străşeni, nu apar însă pe site-ul Agenţiei de Achiziţii Publice.

Le-am găsit însă pe pagina web a Consiliului Raional. Consilierul a negat că ar avea vreo legătură cu succesul companiei sale la licitaţiile organizate de colegii săi, precizând că firma este administrată de o altă persoană. Compania Protehservice SRL, specializată în construcţii generale de clădiri, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi comerţ, a fost înfiinţată de Tudor Gonţa în iunie 2004, el fiind singurul fondator şi este administrată de o persoană pe nume Angela Gavriliţa.

Timp de 13 ani, Protehservice SRL nu a avut afaceri cu statul, până în decembrie 2017, când, în baza unei cereri a ofertelor de preţuri, compania a fost selectată de Consiliul Raional Străşeni pentru a gazifica casele de locuit din Codreanca. Contractul de achiziţie în valoare de 537.000 de lei a fost încheiat pe 21 decembrie 2017, chiar dacă firma lui Tudor Gonţa nu a avut concurenţi.

Din comisia de selectare a agentului economic au făcut parte colegii de partid ai alesului poporului. Un an mai târziu, pe 1 noiembrie 2018, firma consilierului democrat a încheiat cu Aparatul preşedintelui raionului Străşeni un contract şi mai gras, în valoare de 2.184.118,75 de lei, pentru reparaţia capitală a sistemului de încălzire la Liceul Teoretic „Alecu Russo” din satul Cojuşna. Pe 19 noiembrie 2018, firma lui Gonţa a mai câştigat o licitaţie, organizată tot de Consiliul Raional Străşeni, în valoare de 210.275,55 lei, pentru gazificarea clădirii Centrului de Plasament şi Reabilitare din comuna Micleuşeni.

În ultimii ani, Tudor Gonţa a făcut donaţii de sute de mii de lei către Partidul Democrat. Potrivit unei anchete a Centrului de Investigaţii Jurnalistice, în 2016, Gonţa a vărsat în conturi Partidului Democrat 130.000 de lei. În 2017, alesul raional de la Străşeni a mai făcut o donaţie de 75.000 de lei.

