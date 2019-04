Guvernul a extins perioada la trei ani printr-o decizie luata astazi.

Astfel, ajutorul de 120 de mii de lei care se achita in etape, va fi eliberat doar daca persoana va da acordul sa fie repartizata in institutiile de invataman in care exista locuri vacante.

Potrivit autoritatilor, in scolile din tara lipsesc in jur de doua mii de profesori.