Acces interzis in cartierul lui Tutu. Deputatul urmeaza sa se mute in casa noua, intr-un imobil care se construieste la marginea Chisinaului, pe un teren pe care alesul poporului l-a procurat de la un personaj judecat - ZdG.md

Deputatul Constantin Tutu urmeaza, in curand, sa se mute in casa noua, intr-un imobil care se construieste la marginea Chisinaului, pe un teren pe care alesul poporului l-a procurat de la un personaj judecat pentru contrabanda cu tigari si cautat de autoritatile din Romania intr-un dosar deschis pentru inselaciune. Casa lui Tutu, la fel ca si celelalte imobile din regiune, este pazita de o agentie de paza privata, iar drumul spre ea este interzis pentru cei care nu au proprietati in acel cartier. „Cei care vor sa vina in ospetie suna si anunta persoana la care vin, pentru a li se permite accesul”, ne-a anuntat unul din paznicii cartierului, modalitatea prin care poti ajunge in vizita la viitoarea casa a deputatului sau la cele ale vecinilor sai, scrie ZdG.md.