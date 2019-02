Un politist de frontiera a ajuns la spital, dupa ce a intrat cu masina de serviciu int-un Renault, iar acesta a fost proiectata intr-o Mazda, langa Straseni

S-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 5:00. Potrivit politiei, o masina de model Dacia, care apartinea Politiei de Frontiera, era condusa de un barbat de 34 de ani si avea cu el inca doi pasageri, care se indreptau spre Chisinau. La un moment dat a iesit la depasire pe contrasens si s-a izbit intr-un automobil de model Renault, la volanul careia se afla un sofer de 50 de ani. Acesta avea cu el doi pasageri si se indrepta spre Leuseni.

In urma impactului, automobilul de model Renault a fostlovita din spate de o Mazda. Masinile au fost distruse in totalitate. Oamenii legii spun ca masina Politiei de Frontiera era in misiune si avea girofarul aprins.

La fata locului s-a deplasat o grupa operativa. Un angajat al politiei de frontiera a ajuns la spital. Politia stabileste circumstantele accidentului.