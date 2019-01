Accident groaznic la Edinet. Un automobil, facut zob, descoperit intr-o padure de acolo: la zeci de metri de masina a fost gasit corpul neinsufletit al unui barbat, iar o tanara, transportata la spital - GALERIE FOTO

S-a intamplat intr-o padure din apropiere de localitatea Cupcini din raionul Edinet. Autoritatile au fost anuntate in aceasta dimineata, in jurul orei 7:40, despre producerea unui grav accident. Ajunsi la fata locului, politistii au descoperit in padure un automobil facut zob si intors cu rotile in sus, iar la o distanta de 30 de metri de la masina a fost descoperit corpul neinsufletit al unui barbat. Dupa mai multe investigatii, autoritatile au descoperit ca o tanara a fost preluata de la locul accidentului si transportata in stare grava la spitalul raional din Edinet.

Omenii legii spun ca deocamdata nu a fost stabilita identitatea celor doua persoane. Barbatul decedat ar fi avut aproximativ 44 de ani, iar tanara care e in stare grava la spital, in jur de 29 de ani.