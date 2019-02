"- Autocarul e vechi sau drumurile sunt proaste? - NU! Candu ne-a spus de ce noul autobuz cu care democratii colinda tara, dupa ce cel luxos s-a stricat, se clatina pe drumurile noastre: "Asta noi ne clatinam cantand, in ritmul muzicii" - VIDEO

Reporter Pro TV: "In imaginile de ieri pe care le-ati postat am observat ca autocarul in care mergeati, acesta, ultimul, se cam clatina. Era din cauza autocarului care ar fi mai vechi sau uzat sau e din cauza drumurilor proaste"?

Andrian CANDU, MEMBRU PD: "Nu, asta noi ne clatinam cantand. De obicei cand canti, te clatini. Si era in ritmul muzicii. Ati vazut ca noi am cantat si i-am urat la multi ani unei colege de-a nostre. Echipa a decis sa-i cante un cantec si sa se clatine frumos in ritmul muzicii.

Partidul nu are autocare, avioane, elicoptere. Cel putin, nu inca. Partidul nu are astfel de mijloace de transport. Totul este inchiriat. Autocarul precedent pe care eu nu-l consider chiar deloc de lux, desi cineva ma intreba daca scaunele sunt cu masaj, cu chestii, nu. Este un autocar, probabil, cu unele conditii mai bune, dar de fapt si colegii care ma insotesc sunt de acord ca de fapt asa a trebui sa fie standartele pentru toti. Din cate cunosc la autocarul s-a defectat cutia de viteza. Pe perioada reparatiilor va fi folosit un alt autocar inchiriat. Nu cunosc, dar este o informatie care trebuie reflectata, toate sunt raportate in mod legal. O sa fie publica informatia".

Dupa ce au zis ca autocarul cu care „colindau” localitatile din tara nu este chiar atat de luxos, ieri cei din PD l-au schimbat pe unul... obisnuit. Asta pentru ca, potrivit lui Andrian Candu, vehiculul cu fotolii ca cele din avion, de la business class, s-ar fi stricat.

Din imaginile postate de Candu pe facebook se vedea ca noul autobuz nu merge atat de lin si ca se clatina dintr-o parte in alta, iar democratul se tot tine de suportul de la scaun.