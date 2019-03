Acoperisul unei benzinarii din capitala a fost smuls de vantul puternic si aruncat peste masini. Cel putin zece autoturisme au fost avariate - VIDEO

Incidentul s-a produs in aceasta dupa-amiaza, la o statie PECO aflata in apropiere de Aeroportul International Chisinau. Acest barbat spune ca era in masina pe care o parcase aici, cand acoperisul a ajuns peste autoturismul sau.

“Eram cu cumnatul in masina si la un moment dat sa auzit un sunet puternic, a cazut acoperisul peste noi, am reusit doar sa pun mainele in cap, mam speriat foarte tare pe ne asteptate.”

Acum el spune ca va cere despagubiri de la administratia benzinariei.

“Masina este noua o sa apelez la salonul de unde am procurat-o vor evalua prejudiciul si o sa actionam in judecata, eu credca ea nu se mai repara.”

Soferii care s-au ales cu masinile avariate spun ca totul s-a intamplat atat de repede, incat nici nu au incercat sa-si fereasca masinile. VOX:Iar acesti barbati, au intrat la benzinarie sa bea o cafea cand statia a ramas descoperita.

Potrivit politiei, in jur de 10 masini au fost avariate. Oamenii legii au inregistrat cazul si sustin ca pot oferi probe soferilor care vor decide sa ceara despaguibiri de la conducerea statiei PECO.

Am mers la sediul principal al benzinariei ca sa intrebam responsabilii de acolo cum vor proceda in acest caz, insa paznicul ne-a spus ca directorul nu este si ca altcineva nu ne va oferi asemenea informatii.