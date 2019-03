Cu acte false... in chiloti! Cum a fost prins un moldovean in timp ce incerca sa treaca vama Leuseni pentru a ajunge in Cehia - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, moldoveanul in varsta de 33 de ani a vrut sa treaca frontiera Leuseni pentru a ajunge in Cehia la munca. Faptul ca a prezentat un pasaport moldovenesc recent perfectat a constituit motiv de cercetare aditionala asupra acestuia, spun politistii de frontiera.

Astfel, in urma verificarilor, in lenjeria intima a barbatului a fost depistat un buletin, care ar fi fost emis de autoritatile Bulgariei. In cadrul audierilor, acesta a spus ca si-a cumparat documentul pe retelele de socializare de la o persoana necunoscuta si a platit pentru el 300 de euro.

Documente false au fost gasite ieri si la alti doi moldoveni, care tot urmau sa ajunga in Cehia.





Daca vor fi gasiti vinovati, acestia se vor alege cu o amenda de pana la 32 500 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 150 la 200 de ore sau inchisoare de pana la doi ani.