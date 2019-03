Activistul Alexei Dimitrov a fost amendat de politie cu o mie de lei dupa incidentul pe care l-a avut cu avocata Ala Popa, care l-a lovit cu mapa in cap - VIDEO

Alexei DIMITROV, ACTIVIST CIVIC: „Nu am fost citat de catre politie, nu am fost lasat sa dau explicatii. Nu stiu pe ce dovezi s-au bazat acesti politisti, o consider servila puterii. Se vede clar cine pe cine a lovit. Este prostitutie la nivel de stat.”

Oamenii legii spun ca Ala Popa a actionat legal si ca a fost provocata de activist. Dimitrov spune ca va contesta procesul verbal si va cere ca avocata sa fie pedepsita.

In imaginile surprinse atunci se vede cum femeia il loveste pe Dimitrov cu o mapa, vrea sa-i smulga telefonul mobil, iar apoi incepe sa strige ca acesta ar fi agresat-o.

