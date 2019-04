Actorul Vladimir Zelenskii a castigat, asa cum aratau sondajele, primul tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina - VIDEO

Vladimir Zelenskii nu are experienta in politica, dar a fost deja presedinte in serialul "Sluga naroda", unde a jucat rolul unui profesor, care ajunge sef de stat. Conform exit-poll-urilor, actorul are toate sansele sa devina presedinte nu doar in film.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Kiev, care a numarat deja peste 71 la suta din buletine, Vladimir Zelenskii a obtinut peste 30 la suta din sufragii.

Vladimir ZELENSKII, ACTOR: "Pentru mine, cei mai importanti sunt oamenii. Mai importanti decat tot. Decat activitatea politica, decat ambitiile, decat tot. Cei mai importanti sunt oamenii, ucrainenii, ei ne-au asteptat!"

Actorul este urmat de presedintele in exercitiu, Petro Porosenko, pentru care si-au dat votul peste 16 la suta din cei care au mers la urne. Iulia Timosenko urma sa mearga in turul doi, potrivit sondajelor realizate in ultimele zile si chiar in ziua alegerilor. Rezultatele insa au clasat-o pe locul trei. In cea de-a treia incercare de a deveni presedinte, fiind invinsa pana acum de Ianukovici si Porosenko, Timosenko a obtinut peste 13 la suta din voturi. Fostul premier spune ca alegerile au fost fraudate, asa ca echipa ei va numara voturile paralel cu CEC-ul.

Iulia TIMOSENKO, FOSTUL PREMIER AL UCRAINEI: "Noi vom primi copiile protocoalelor in forma electronica din fiecare sectie de vot. Majoritatea dintre alegatorii spun ca se asteptau la un astfel de rezultat. Sincer, rezultatele nu m-au surprins deloc. In principiu, stim cu totii care a fost ratingul candidatilor pana la alegeri, si nimic uimitor nu s-a intamplat. As dori, cu siguranta, sa vad un scenariu putin diferit, ca in turul doi sa iasa un alt candidat, dar, asta e."

Prezenta la urne a fost de 63,52 la suta, mai mare decat la alegerile din 2014. Potrivit presei ucrainene, rezultatele finale vor fi anuntate pana pe 10 aprilie. Daca nici unul dintre candidati nu va obtine 50 la suta din voturi, pe 21 aprilie va fi desfasurat al doilea tur de scrutin.