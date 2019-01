Acum 9 ani, pe cand era deputat, i s-a propus sa ia parte la furtul miliardului. Cu aceasta dezvaluire vine Calin Vieru, candidat independent de pe circumscriptia 33, in plina campanie electorala - VIDEO

Omul de afaceri Calin Vieru, cel care vrea sa se intoarca in politica de dragul unirii cu Romania, povesteste astazi ca in perioada cand se formau primele aliante europene i s-a propus sa ia un credit. Se intampla atunci cand acesta detinea functia de deputat in fractiunea PLDM, desi nu era membru de partid. Dezvaluirile vin 9 ani mai tarziu, acum, in plina campanie electorala.

Calin VIERU, CANDIDAT INDEPENDENT PE CIRCUMSCRIPTIA NR 33, CHISINAU: „S-a jucat cu mainile pe sub masa, nu mi s-au deschis cartile ca sa imi explice ce se intampla. Mi s-a facut doar o aluzie si aluzia era ca pot sa iau un credit in conditii foarte bune, doar atat.”

Vieru spune ca a decis atunci sa plece pentru ca nu a vrut sa se supuna guvernarii. Despre furtul secolului, cum a fost numita delapidarea a un miliard de dolari din bancile Unibank, Banca Sociala si Banca de Economii, s-a aflat dupa alegerile parlamentare din 2014.

Imediat, Guvernul a acoperit gaura cu credite luate de la Banca Nationala, pe care acum le intoarce din buget, adica din taxele platite de cetateni.

Tot astazi, fiul poetului Grigore Vieru a declarat ca ii considera rivali pe Andrei Nastase si Constantin Tutu, care candideaza pe aceeasi circumscriptie cu el, numarul 33. Despre liderul PPDA a declarat ca nu are calitati de lider, iar democratul s-ar fi folosit de banii partidului pentru a-si face imagine.

Calin VIERU, CANDIDAT INDEPENDENT PE CIRCUMSCRIPTIA NR 33, CHISINAU: „Domnul Constantin Tutu, dupa mine e un baiat de isprava, facator de minuni, facator de drumuri. Acum daca as avea eu acest flux de bani de la PD, eu unul as face din Bacioi un port de mare, iar Chisinaul ar deveni o insula exotica.”

Pe Andrei Nastas, omul considerat clona liderului PPDA, Calin Vieru l-a numit o nulitate, iar pe Boris Volosatii, directorul de la liceul Gheorghe Asache – un ajutor in raspandirea vocii unioniste. Nastas si Tutu nu ne-au raspuns la telefon, iar Nastase a spus ca nu are o replica la acuzatiile lui Vieru.

Pe circumscriptia nr 33, care cuprinde cateva suburbii ale capitalei - Bacioi, Codru, Durlesti, Sangera si Truseni mai este inregistrat si socialistul Vladimir Rosca.