Blocul ACUM: "Plahotniuc organizeaza in aceasta seara 3 concerte. Alo, regim banditesc ce esti, opreste-te"

Membrul blocului ACUM, Sergiu Litvinenco, a scris pe pagina sa de facebook ca Vlad Plahotniuc organizeaza in aceasta seara 3 concerte. Unul in orasul Nisporeni, altul la Lozova si in comuna Valea Trestinei. Acesta il acuza pe liderul PD ca ar fi cheltuit mult mai multi bani pentru campania electorala, decat suma permisa de CEC. Democratii nu au reactionat.