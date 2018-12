Acuzat la Tiraspol de abuz de putere si luare de mita, fostul lider separatist, Evgheni Sevciuc a fost condamnat la 16 ani de inchisoare - VIDEO

Potrivit presei din regiune, decizia a fost anuntata in absenta lui Sevciuc, iar pe langa anii de puscarie, el s-a ales si cu o amenda de aproape 600 de milioane de lei. Sevciuc a fugit din regiune in vara anului 2017 si s-a refugiat la Chisinau, iar in prezent el ar fi stabilit in Rusia, scrie presa locala.

Pe numele lui au fost deschise 5 dosare penale, el fiind banuit si de contrabanda cu alcool sau tigari. Anterior Sevciuk spunea ca este victima unei razbunari politice, la comanda administratiei de la Tiraspol.