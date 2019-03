Adio asistenta de 100 milioane euro de la UE sau la ce duce abordarea formalista a Guvernului - MOLD-STREET.COM

Raportul care cuprinde rezultatele evaluarii cantitative si calitative, arata ca pe parcusul anului 2018, Planul National de Actiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova- UE ( PNAIAA II) a fost realizat in proportie de doar 48, 8 %.

Lipsa de progres si derapaje

In acelasi timp rata generala de indeplinire, in raport cu toate masurile planificate pana la sfarsitul anului 2019, este de doar 31, 8 %.

Concluzia principala a analizei calitative a celor 5 titluri ale Acordului de Asociere, este ca in a doua jumatate a anului 2018, s-a atestat in general un progres redus in implementarea angajamentelor prevazute de Acordul de Asociere UE- Moldova, in comparatie cu prima jumatate a anului.

Potrivit IPRE, domeniile dialog politic si reforme ( Titlul II) si cooperare in domeniul asistentei financiare cu UE ( Titlul VI) inregistreaza lipsa de progres, in mare parte din cauza incetinirii dialogului UE- Moldova si suspendarii asistentei ca urmare a derapajelor in domeniul functionarii institutiilor democratice si statului de drept.

